Суслов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Бракосочетание
1897
Жена: Суслова Анна Тимофеевна
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1901
Сын: Суслов Иван Иванович
Мать ребёнка: Суслова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Суслова Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно