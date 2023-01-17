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Суслов Иван Андреевич

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Место рождения

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Суслов Андрей Ефимович

Мать: Суслова Надежда Емельяновна

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1897

Жена: Суслова Анна Тимофеевна

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Суслов Иван Иванович

Мать ребёнка: Суслова Анна Тимофеевна

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Суслова Анна Тимофеевна

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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