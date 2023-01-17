Суслова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова Анна Тимофеевна

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Место рождения

Солоцково, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Солоцково, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1897

Муж: Суслов Иван Андреевич

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Суслов Иван Иванович

Отец ребёнка: Суслов Иван Андреевич

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Суслов Иван Андреевич

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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