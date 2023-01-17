Суслова Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1897
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1901
Сын: Суслов Иван Иванович
Отец ребёнка: Суслов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Суслов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно