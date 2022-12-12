Воронин Емельян Фотиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Емельян Фотиевич

Воронин Емельян Фотиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Воронин Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Суслова Надежда Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Воронин Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close