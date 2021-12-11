Воронин Дмитрий Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Воронин Емельян Фотиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Воронин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Воронина Агафья Кузминична
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Воронина Агафья Кузминична
Смерть
Неизвестно