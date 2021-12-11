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Воронин Дмитрий Емельянович

Место рождения

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Воронин Емельян Фотиевич

Мать: не указана

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Агафья Кузминична

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Воронин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Воронина Агафья Кузминична

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Воронин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Воронина Агафья Кузминична

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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