Воронина Агафья Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Агафья Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Воронин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Емельянович

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Воронин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Емельянович

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Дмитрий Емельянович

Смерть
Неизвестно
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