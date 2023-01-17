Воронина Агафья Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Воронин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно