Рышков Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Рышков Алексей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рышков Артемий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно