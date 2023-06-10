Рышков Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышков Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Рышков Алексей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рышков Артемий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно