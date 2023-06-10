Рышков Артемий Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502, 51 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Рышкова Фекла Артемьевна
Мать ребёнка: Рышкова Авдотья (Евдокия) Дмитриевна
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502, 52 оборот
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист