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Рышков Артемий Никифорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Рышков Никифор Макарович

Мать: Рышкова (Бирюкова) Марья Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502, 51 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рышкова Авдотья (Евдокия) Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Рышкова Фекла Артемьевна

Мать ребёнка: Рышкова Авдотья (Евдокия) Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502, 52 оборот
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист

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