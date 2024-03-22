Рышкова (Бирюкова) Марья Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1692
Отец: Бирюков Данило
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Рышков Артемий Никифорович
Отец ребёнка: Рышков Никифор Макарович
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Сыромятникова Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Рышков Никифор Макарович
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Рышков Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Рышков Никифор Макарович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Цыгарева Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Рышков Никифор Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 52 лист
Смерть
Неизвестно