Рышкова (Бирюкова) Марья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Бирюкова) Марья Даниловна

Место рождения

Арамиль, Арамильский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Бирюков Данило

Мать: не указана

Арамиль, Арамильский, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Рышков Артемий Никифорович

Отец ребёнка: Рышков Никифор Макарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Сыромятникова Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Рышков Никифор Макарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Рышков Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Рышков Никифор Макарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Цыгарева Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Рышков Никифор Макарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рышков Никифор Макарович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 52 лист
Смерть
Неизвестно
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