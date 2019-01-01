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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2288Арамиль (Арамильское), сел.при р. Исети.232336112741402Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция. Сельское училище. Суконная фабрика 1. Хлебный магазин.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
372. Арамиль, село бывшее государственное, при реке Исети и речке Арамилке, дворов 451, жителей 2233, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православн Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Арамиль86466179152239384017795528
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Арамильское, на р.р. Исети и Арамилке, прав. церк., минист. учил., шк. грам., народн. библ., вол. правл., зем. станц., фельд. п., еженед. базар по четвергам, распл.Арамильское общество70615931616Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославные Русские 23—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
1. Арамиль (-ское), с. 1278227728305107русские5075поляки16Арамильскойр. Исетьст. Косулино1313тракт. агр. п., з. п., к.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
38075Арамильгород56°42'с.ш.60°50'в.д.O-41-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65729000001г Арамильгород