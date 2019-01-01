город Арамиль, Арамильский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Арамиль

Арамильский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2288Арамиль (Арамильское), сел.при р. Исети.232336112741402Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция. Сельское училище. Суконная фабрика 1. Хлебный магазин.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Арамильская волость
372. Арамиль, село бывшее государственное, при реке Исети и речке Арамилке, дворов 451, жителей 2233, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православн Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Арамильская волость
село Арамиль86466179152239384017795528

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Арамильская волость
1) с. Арамильское, на р.р. Исети и Арамилке, прав. церк., минист. учил., шк. грам., народн. библ., вол. правл., зем. станц., фельд. п., еженед. базар по четвергам, распл.Арамильское общество70615931616Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославные Русские 23

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Свердловский округ, Арамильский район , Арамильский сельсовет
1. Арамиль (-ское), с. 1278227728305107русские5075поляки16Арамильскойр. Исетьст. Косулино1313тракт. агр. п., з. п., к.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сысертский район
38075Арамильгород56°42'с.ш.60°50'в.д.O-41-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Арамильский
65729000001г Арамильгород

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