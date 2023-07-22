Рышков Макар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Сабарка, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1710
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно