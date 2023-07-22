Рышков Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышков Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сабарка, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Рышков Никифор Макарович

Мать ребёнка: не указана

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Рышков Стафей Макарович

Мать ребёнка: не указана

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Рышков Михаил Макарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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