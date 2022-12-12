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Маймистов Григорий Константинович

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Место рождения

Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маймистов Константин Иванович

Мать: не указана

Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
С 1889 по 1890

Сын: Маймистов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Маймистова Татьяна Тихоновна

Работа или профессия
С 1891 по 1897
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Начальный учитель Боровецкого земского училища. ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 5 (Метрическая книга Боровецкой церкви за 1891 год). Л. 179. ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 7 (Метрическая книга Боровецкой церкви з... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1897 ст.

Сын: Маймистов Феодосий Григорьевич

Мать ребёнка: Маймистова Татьяна Тихоновна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 7. Л. 31 об. Воспреемник: Приходской псаломщик Никандр Константинов Авениров.
Рождение ребёнка
24.07.1904

Дочь: Наталия Григорьевна

Мать ребёнка: Маймистова Татьяна Тихоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 60. Д. 5 (Метрическая книга Вологодской градской Александро-Мариинской Приютской церкви). Л. 258 об. Воспремники: Вологодского уезда Боровецкой волости деревни Медведево крестьянская... Показать все
Работа или профессия
1904
Вологда, город Вологда, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 60. Д. 5. Л. 258 об. Учитель 5 приходского училища в Вологде.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маймистова Татьяна Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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