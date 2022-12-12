Маймистов Григорий Константинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Маймистов Константин Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1889 по 1890
Сын: Маймистов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Маймистова Татьяна Тихоновна
Работа или профессия
С 1891 по 1897
Начальный учитель Боровецкого земского училища. ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 5 (Метрическая книга Боровецкой церкви за 1891 год). Л. 179. ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 7 (Метрическая книга Боровецкой церкви з... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1897 ст.
Сын: Маймистов Феодосий Григорьевич
Мать ребёнка: Маймистова Татьяна Тихоновна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 7. Л. 31 об. Воспреемник: Приходской псаломщик Никандр Константинов Авениров.
Рождение ребёнка
24.07.1904
Дочь: Наталия Григорьевна
Мать ребёнка: Маймистова Татьяна Тихоновна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 60. Д. 5 (Метрическая книга Вологодской градской Александро-Мариинской Приютской церкви). Л. 258 об. Воспремники: Вологодского уезда Боровецкой волости деревни Медведево крестьянская... Показать все
Работа или профессия
1904
ГАВО. Ф. 496. Оп. 60. Д. 5. Л. 258 об. Учитель 5 приходского училища в Вологде.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно