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Маймистова Татьяна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1889 по 1890

Сын: Маймистов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Маймистов Григорий Константинович

Рождение ребёнка
25.06.1897 ст.

Сын: Маймистов Феодосий Григорьевич

Отец ребёнка: Маймистов Григорий Константинович

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 7. Л. 31 об. Воспреемник: Приходской псаломщик Никандр Константинов Авениров.
Рождение ребёнка
24.07.1904

Дочь: Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Маймистов Григорий Константинович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 60. Д. 5 (Метрическая книга Вологодской градской Александро-Мариинской Приютской церкви). Л. 258 об. Воспремники: Вологодского уезда Боровецкой волости деревни Медведево крестьянская... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маймистов Григорий Константинович

Смерть
После 1917
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