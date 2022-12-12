Маймистова Татьяна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1889 по 1890
Сын: Маймистов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Маймистов Григорий Константинович
Рождение ребёнка
25.06.1897 ст.
Сын: Маймистов Феодосий Григорьевич
Отец ребёнка: Маймистов Григорий Константинович
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 7. Л. 31 об. Воспреемник: Приходской псаломщик Никандр Константинов Авениров.
Рождение ребёнка
24.07.1904
Дочь: Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Маймистов Григорий Константинович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 60. Д. 5 (Метрическая книга Вологодской градской Александро-Мариинской Приютской церкви). Л. 258 об. Воспремники: Вологодского уезда Боровецкой волости деревни Медведево крестьянская... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917