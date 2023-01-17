Маймистов Константин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1889 по 1890
Дата смерти16.05.1944
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1889 по 1890
Образование
С 1908 по 1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 158. Л. 94. Студент Санкт-Петербургского университета
Бракосочетание
До 1913
Работа или профессия
С 1915 по 1916
1. Частный поверенный при Вологодском окружном суде, имеющий звание помощника присяжного поверенного. Пам. кн. 1915 г., с. 66: https://www.booksite.ru/who-is-who/m_20.html 2. ГАВО. Ф. 496. Оп. 60. Д.... Показать все
Работа или профессия
30.07.1917 ст.
Избран гласным городской думы по списку РСДРП (сам меньшевик)
Место жительства
?.10.1917
По списку избирателей числится с женой по адресу Малая Екатерининская, дом 7
Работа или профессия
?.10.1918
Начальник канцелярии Верховного управления Северной области Источник: http://surmachev.ru/advokat-majmistov-obratnaya-svyaz/
Работа или профессия
С 18.01.1919 по ?.02.1920
Управляющий делами Временного Правительства Северной Области Источник: http://surmachev.ru/advokat-majmistov-obratnaya-svyaz/
Место жительства
?.02.1920
Норвегия
Смерть
16.05.1944
Париж, Франция
Источник: http://surmachev.ru/advokat-majmistov-obratnaya-svyaz/