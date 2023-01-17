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Маймистов Константин Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1889 по 1890

Дата смерти

16.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1889 по 1890

Отец: Маймистов Григорий Константинович

Мать: Маймистова Татьяна Тихоновна

Образование
С 1908 по 1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 158. Л. 94. Студент Санкт-Петербургского университета
Бракосочетание
До 1913

Жена: Маймистова Евгения Георгиевна

Работа или профессия
С 1915 по 1916
Вологда, город Вологда, Вологодская область
1. Частный поверенный при Вологодском окружном суде, имеющий звание помощника присяжного поверенного. Пам. кн. 1915 г., с. 66: https://www.booksite.ru/who-is-who/m_20.html 2. ГАВО. Ф. 496. Оп. 60. Д.... Показать все
Работа или профессия
30.07.1917 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Избран гласным городской думы по списку РСДРП (сам меньшевик)
Место жительства
?.10.1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По списку избирателей числится с женой по адресу Малая Екатерининская, дом 7
Работа или профессия
?.10.1918
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Начальник канцелярии Верховного управления Северной области Источник: http://surmachev.ru/advokat-majmistov-obratnaya-svyaz/
Работа или профессия
С 18.01.1919 по ?.02.1920
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Управляющий делами Временного Правительства Северной Области Источник: http://surmachev.ru/advokat-majmistov-obratnaya-svyaz/
Место жительства
?.02.1920
Норвегия
Смерть
16.05.1944
Париж, Франция
Источник: http://surmachev.ru/advokat-majmistov-obratnaya-svyaz/
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