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Маймистов Сергей Константинович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

22.08.1914 ст.

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1914 ст.

Отец: Маймистов Константин Григорьевич

Мать: Маймистова (Гаршина) Евгения Георгиевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: помощник присяжного поверенного Московского судебного округа Константин Григорьев Маймистов и законная жена его Татьяна Тихонова Восприемник: дворянин Харьковской губернии, Старобельского у... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенко Наталья Николаевна

Смерть
?.11.1941
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero108217211/

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