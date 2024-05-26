Маймистов Сергей Константинович
Место рождения
Дата рождения22.08.1914 ст.
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1914 ст.
Родители: помощник присяжного поверенного Московского судебного округа Константин Григорьев Маймистов и законная жена его Татьяна Тихонова Восприемник: дворянин Харьковской губернии, Старобельского у... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1941
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