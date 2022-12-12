Маймистов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти07.09.1896 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Маймистов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Сын: Маймистов Амфилохий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Корнеева Клавдия Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1885
Упоминается в исповедных ведомостях Боровецкой церкви.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маймистов Григорий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маймистов Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.09.1896 ст.
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 322. Л. 292 об.