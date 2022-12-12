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Маймистов Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

07.09.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Маймистов Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Маймистов Амфилохий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Корнеева Клавдия Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1885
Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в исповедных ведомостях Боровецкой церкви.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маймистов Григорий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маймистов Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.09.1896 ст.
Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 322. Л. 292 об.
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