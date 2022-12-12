Маймистов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маймистов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Маймистов Константин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1825
Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в исповедной ведомости Боровецкой церкви.
Смерть
Неизвестно
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