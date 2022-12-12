Маймистов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Маймистов Константин Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1825
Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в исповедной ведомости Боровецкой церкви.
Смерть
Неизвестно