Корнеева (Маймистова) Клавдия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Маймистова) Клавдия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: Маймистов Константин Иванович

Мать: не указана

Место жительства
1885
Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в исповедных ведомостях Боровецкой церкви.
Смерть
После 1885
Бракосочетание
29.04.1891 ст.

Муж: Корнеев Андрей Корнильевич

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 5. Лл. 178 об. – 179. Поручителями были: по женихе мещанин города Углича, с Ярославской губернии, служащий при лесопильном заводе при деревне Шере, Николай Иванов Кашинов и со... Показать все
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