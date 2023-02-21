Корнеева (Маймистова) Клавдия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1852
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852
Отец: Маймистов Константин Иванович
Мать: не указана
Место жительства
1885
Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в исповедных ведомостях Боровецкой церкви.
Смерть
После 1885
Бракосочетание
29.04.1891 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 5. Лл. 178 об. – 179. Поручителями были: по женихе мещанин города Углича, с Ярославской губернии, служащий при лесопильном заводе при деревне Шере, Николай Иванов Кашинов и со... Показать все