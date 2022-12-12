Корнеев Андрей Корнильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1848
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1891 ст.
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 5. Лл. 178 об. – 179. Поручителями были: по женихе мещанин города Углича, с Ярославской губернии, служащий при лесопильном заводе при деревне Шере, Николай Иванов Кашинов и со... Показать все
Работа или профессия
1891
Старший медицинский фельдшер, служащий при местном Боровецком пункте
Смерть
После 1891