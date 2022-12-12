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Корнеев Андрей Корнильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1848

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1891 ст.

Жена: Корнеева Клавдия Константиновна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 5. Лл. 178 об. – 179. Поручителями были: по женихе мещанин города Углича, с Ярославской губернии, служащий при лесопильном заводе при деревне Шере, Николай Иванов Кашинов и со... Показать все
Работа или профессия
1891
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Старший медицинский фельдшер, служащий при местном Боровецком пункте
Смерть
После 1891
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