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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянки Вологодского уезда Боровецкой вол. д. Бильнево Горичевой о неправильном взыскании с нее земского сбора и неправильной описи имущества. 1891 г. Показать все
Дело по прошению вологодского купца Николая Киселева о выдаче ему свидетельства на трактирное заведение в дер. Бильнево Боровецкой волости Вологодского уезда. 1875 г. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Боровецкой церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
125Бильнево, д. разновед.при р. Сухоне.2916215638
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
60. Бильнова, деревня бывшая владельческая, при речке Лещовке, дворов 21, жителей 96, 3 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
11Бильнево (б. Григорк.)Есиповское.Воскресенскийбывшие помещичьи30161417
2—Бильнево (б. Ошмана)Есиповское.Воскресенскийбывшие помещичьи301599
3—Бильнево (б. Яковлева)Есиповское.Воскресенскийбывшие помещичьи301155
4—Бильнево (б. Бекреневс.)Бекреневское.Воскресенскийбывшие помещичьи301338276
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Бильнево224421деревняРусские67109146255
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Бильнево 3952деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 36 км. Летнее: —.5867
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245638Бильноводеревня59°28'с.ш.40°03'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638448108д Бильноводеревня