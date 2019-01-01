деревня Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Бильново

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянки Вологодского уезда Боровецкой вол. д. Бильнево Горичевой о неправильном взыскании с нее земского сбора и неправильной описи имущества. 1891 г. Показать все
Дело по прошению вологодского купца Николая Киселева о выдаче ему свидетельства на трактирное заведение в дер. Бильнево Боровецкой волости Вологодского уезда. 1875 г. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Боровецкой церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
125Бильнево, д. разновед.при р. Сухоне.2916215638

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Боровецкая волость
60. Бильнова, деревня бывшая владельческая, при речке Лещовке, дворов 21, жителей 96, 3 лавки

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Боровецкая волость
11Бильнево (б. Григорк.)Есиповское.Воскресенскийбывшие помещичьи30161417
2Бильнево (б. Ошмана)Есиповское.Воскресенскийбывшие помещичьи301599
3Бильнево (б. Яковлева)Есиповское.Воскресенскийбывшие помещичьи301155
4Бильнево (б. Бекреневс.)Бекреневское.Воскресенскийбывшие помещичьи301338276

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Бильнево224421деревняРусские67109146255

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Боровецкий сельсовет
Бильнево 3952деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 36 км. Летнее: —.5867

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245638Бильноводеревня59°28'с.ш.40°03'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
19638448108д Бильноводеревня

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