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Меньков Иван

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Место рождения

Терехово, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Меньков Игнатий

Мать: Аграфена Гаврилова

Терехово, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Тимофеева

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Тимофеева

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Меньков Савелий

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Тимофеева

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Тимофеева

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Меньков Никита

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Тимофеева

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья (Ксения) Тимофеева

Смерть
1819
Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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