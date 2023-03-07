Меньков Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Меньков Игнатий
Мать: Аграфена Гаврилова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Тимофеева
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Тимофеева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Меньков Савелий
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Тимофеева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Меньков Никита
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1819