Аксинья (Ксения) Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Меньков Иван
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Меньков Иван
Рождение ребёнка
1801
Сын: Меньков Савелий
Отец ребёнка: Меньков Иван
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Меньков Иван
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Меньков Никита
Отец ребёнка: Меньков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньков Иван
Смерть
Неизвестно