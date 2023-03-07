Аксинья (Ксения) Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья (Ксения) Тимофеева

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Место рождения

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Тимофей

Мать: Елена

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Меньков Иван

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Меньков Иван

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Меньков Савелий

Отец ребёнка: Меньков Иван

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Меньков Иван

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Меньков Никита

Отец ребёнка: Меньков Иван

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньков Иван

Смерть
Неизвестно
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