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Меньков Игнатий

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Место рождения

Терехово, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Меньков Тимофей

Мать: не указана

Терехово, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Меньков Алексей Игнатьев

Мать ребёнка: Аграфена Гаврилова

Терехово, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Меньков Иван

Мать ребёнка: Аграфена Гаврилова

Терехово, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Меньков Иван

Мать ребёнка: Аграфена Гаврилова

Терехово, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Гаврилова

Смерть
1782
Терехово, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
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