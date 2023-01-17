Меньков Игнатий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Меньков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Аграфена Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Меньков Иван
Мать ребёнка: Аграфена Гаврилова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Меньков Иван
Мать ребёнка: Аграфена Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Гаврилова
Смерть
1782