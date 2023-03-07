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Аграфена Гаврилова

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Место рождения

Мелехово, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Гаврила Яковлев

Мать: не указана

Мелехово, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Меньков Алексей Игнатьев

Отец ребёнка: Меньков Игнатий

Терехово, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Меньков Иван

Отец ребёнка: Меньков Игнатий

Терехово, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Меньков Иван

Отец ребёнка: Меньков Игнатий

Терехово, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньков Игнатий

Смерть
Неизвестно
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