Аграфена Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Гаврила Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Меньков Игнатий
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Меньков Иван
Отец ребёнка: Меньков Игнатий
Рождение ребёнка
1763
Сын: Меньков Иван
Отец ребёнка: Меньков Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньков Игнатий
Смерть
Неизвестно