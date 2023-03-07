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Меньков Никита

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Место рождения

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Меньков Иван

Мать: Аксинья (Ксения) Тимофеева

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
22.?.1824

Жена: Менькова Агафья Петровна

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Менькова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Менькова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Менькова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
24.02.1836

Сын: Меньков Иван

Мать ребёнка: Менькова Агафья Петровна

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Менькова Агафья Петровна

Смерть
Неизвестно
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