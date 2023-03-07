Меньков Никита
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Меньков Иван
Бракосочетание
22.?.1824
Жена: Менькова Агафья Петровна
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Менькова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Менькова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Менькова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
24.02.1836
Сын: Меньков Иван
Мать ребёнка: Менькова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Менькова Агафья Петровна
Смерть
Неизвестно