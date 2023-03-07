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Менькова Агафья Петровна

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Место рождения

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Петр

Мать: не указана

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
22.?.1824

Муж: Меньков Никита

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Меньков Никита

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Меньков Никита

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Меньков Никита

Рождение ребёнка
24.02.1836

Сын: Меньков Иван

Отец ребёнка: Меньков Никита

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Меньков Никита

Смерть
Неизвестно
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