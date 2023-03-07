Менькова Агафья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
22.?.1824
Муж: Меньков Никита
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Меньков Никита
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Меньков Никита
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Меньков Никита
Рождение ребёнка
24.02.1836
Сын: Меньков Иван
Отец ребёнка: Меньков Никита
Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Меньков Никита
Смерть
Неизвестно