Копылов Евгений Иванович
Место рожденияС. КРАСНЫЙ ТРУД, ГАЙСКИЙ РАЙОН, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.
Дата рождения22.09.1937
Дата смерти29.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1937
Отец: Копылов Иван Григорьевич
Мать: Копылова Мария Ивановна
С. КРАСНЫЙ ТРУД, ГАЙСКИЙ РАЙОН, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.
Бракосочетание
02.08.1961
Рождение ребёнка
20.04.1962
Дочь: Васильева Альбина Евгеньевна
Мать ребёнка: Копылова Валентина Петровна
Смерть
29.09.2001
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область