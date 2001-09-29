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Копылов Евгений Иванович

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Место рождения

С. КРАСНЫЙ ТРУД, ГАЙСКИЙ РАЙОН, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.

Дата рождения

22.09.1937

Дата смерти

29.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1937

Отец: Копылов Иван Григорьевич

Мать: Копылова Мария Ивановна

С. КРАСНЫЙ ТРУД, ГАЙСКИЙ РАЙОН, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.
Бракосочетание
02.08.1961

Жена: Копылова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
20.04.1962

Дочь: Васильева Альбина Евгеньевна

Мать ребёнка: Копылова Валентина Петровна

Смерть
29.09.2001
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
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