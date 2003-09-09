Копылова (Кузнецова) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения06.11.1936
Дата смерти09.09.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.08.1961
Рождение ребёнка
20.04.1962
Дочь: Васильева Альбина Евгеньевна
Отец ребёнка: Копылов Евгений Иванович
Смерть
09.09.2003
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область