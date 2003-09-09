Копылова (Кузнецова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Кузнецова) Валентина Петровна

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Место рождения

Каменноозёрное, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.11.1936

Дата смерти

09.09.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменноозёрное, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
02.08.1961

Муж: Копылов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1962

Дочь: Васильева Альбина Евгеньевна

Отец ребёнка: Копылов Евгений Иванович

Смерть
09.09.2003
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
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