Копылов Константин Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1972
Дата смерти18.03.2022
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Ольга
Рождение ребёнка
06.02.?
Сын: Копылов Максим Константинович
Мать ребёнка: Копылова Ольга
Рождение ребёнка
03.04.?
Сын: Копылов Данил Константинович
Мать ребёнка: Копылова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Кирилл Константинович
Мать ребёнка: Копылова Наталья
Смерть
18.03.2022
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург