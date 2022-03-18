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Копылов Константин Евгеньевич

Место рождения

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область

Дата рождения

12.10.1972

Дата смерти

18.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1972

Отец: Копылов Евгений Иванович

Мать: Копылова (Кузнецова) Валентина Петровна

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Ольга

Рождение ребёнка
06.02.?

Сын: Копылов Максим Константинович

Мать ребёнка: Копылова Ольга

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.04.?

Сын: Копылов Данил Константинович

Мать ребёнка: Копылова Ольга

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Кирилл Константинович

Мать ребёнка: Копылова Наталья

Смерть
18.03.2022
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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