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Копылов Иван Григорьевич

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Место рождения

пос. Крым, Орского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

07.09.1905

Дата смерти

23.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1905

Отец: Копылов Григорий Михайлович

Мать: Копылова Анна Петровна

пос. Крым, Орского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1927

Сын: Копылов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Копылова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Копылов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Копылова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Копылов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Копылова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Копылов Александр Иванович

Мать ребёнка: Копылова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1937

Сын: Копылов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Копылова Мария Ивановна

С. КРАСНЫЙ ТРУД, ГАЙСКИЙ РАЙОН, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.
Рождение ребёнка
1939

Сын: Копылов Николай Иванович

Мать ребёнка: Копылова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Копылова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Мария Ивановна

Смерть
23.12.1970
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
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