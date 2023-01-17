Копылов Иван Григорьевич
Место рожденияпос. Крым, Орского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения07.09.1905
Дата смерти23.12.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1905
пос. Крым, Орского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1927
Сын: Копылов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Копылова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Копылова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Копылов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Копылова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Копылов Александр Иванович
Мать ребёнка: Копылова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1937
Мать ребёнка: Копылова Мария Ивановна
С. КРАСНЫЙ ТРУД, ГАЙСКИЙ РАЙОН, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Копылова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Копылова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Мария Ивановна
Смерть
23.12.1970
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область