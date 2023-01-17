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Копылова Мария Ивановна

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Место рождения

Сакмара, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.08.1907

Дата смерти

11.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Сакмара, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Копылов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Копылов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Копылов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Копылов Александр Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
22.09.1937

Сын: Копылов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Григорьевич

С. КРАСНЫЙ ТРУД, ГАЙСКИЙ РАЙОН, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.
Рождение ребёнка
1939

Сын: Копылов Николай Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Копылов Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Иван Григорьевич

Смерть
11.02.1988
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