Копылова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.08.1907
Дата смерти11.02.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Копылов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Копылов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Копылов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Копылов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Копылов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Копылов Александр Иванович
Отец ребёнка: Копылов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
22.09.1937
Отец ребёнка: Копылов Иван Григорьевич
С. КРАСНЫЙ ТРУД, ГАЙСКИЙ РАЙОН, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Копылов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Копылов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1988