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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7Сакмарская (Сакмарский Городок), стан. казач. Ур. в.при р. Сакмаре.311272216581856Церковь единоверческая 1, раскольничья молельня, почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
232. Сакмарская (Сакмарский Городок), станица казачья, при реке Сакмаре, дворов 648, жителей 3884, стан. првл. (уездный город в 31 версте), единоверческая церковь, молитв Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
станица Сакмарская
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11832Сакмарасело51°59'с.ш.55°20'в.д.M-40-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53640425101с Сакмарасело