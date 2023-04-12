Саломатин Тимофей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Саломатин Антон Иванович
Мать: Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Саломатин Ермолай Тимофеев
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Саломатин Финоген Тимофеев
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1797
Сын: Саломатин Мартин Тимофеевич
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Саломатин Яков Тимофеевич
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
д. Малая Ильинка
Смерть
1838