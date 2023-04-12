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Саломатин Тимофей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Саломатин Антон Иванович

Мать: Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Саломатин Ермолай Тимофеев

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Саломатин Федор Тимофеев

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Саломатин Илья Тимофеев

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Саломатин Финоген Тимофеев

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1797

Сын: Саломатин Мартин Тимофеевич

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Саломатин Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

д. Малая Ильинка
Смерть
1838
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