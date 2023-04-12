Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Саломатин Ермолай Тимофеев
Отец ребёнка: Саломатин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Саломатин Тимофей Антонович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Саломатин Тимофей Антонович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Саломатин Финоген Тимофеев
Отец ребёнка: Саломатин Тимофей Антонович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1797
Сын: Саломатин Мартин Тимофеевич
Отец ребёнка: Саломатин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Саломатин Яков Тимофеевич
Отец ребёнка: Саломатин Тимофей Антонович
д. Малая Ильинка
Смерть
Неизвестно