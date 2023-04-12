Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Саломатин Ермолай Тимофеев

Отец ребёнка: Саломатин Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Саломатин Федор Тимофеев

Отец ребёнка: Саломатин Тимофей Антонович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Саломатин Илья Тимофеев

Отец ребёнка: Саломатин Тимофей Антонович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Саломатин Финоген Тимофеев

Отец ребёнка: Саломатин Тимофей Антонович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1797

Сын: Саломатин Мартин Тимофеевич

Отец ребёнка: Саломатин Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Саломатин Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Саломатин Тимофей Антонович

д. Малая Ильинка
Смерть
Неизвестно
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