Саломатин Яков Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатин Яков Тимофеевич

Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

1799

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Саломатин Тимофей Антонович

Мать: Аграфена Ивановна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Василиса Яковлева

Мать ребёнка: Саломатина Авросинья Семенова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Саломатин Мартин Яковлев

Мать ребёнка: Саломатина Авросинья Семенова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Настасья Яковлева

Мать ребёнка: Саломатина Авросинья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломатина Авросинья Семенова

Смерть
1841
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