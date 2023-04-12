Саломатин Яков Тимофеевич
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рождения1799
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Саломатин Тимофей Антонович
Мать: Аграфена Ивановна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Василиса Яковлева
Мать ребёнка: Саломатина Авросинья Семенова
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Саломатина Авросинья Семенова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Настасья Яковлева
Мать ребёнка: Саломатина Авросинья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1841