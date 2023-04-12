Саломатина Авросинья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Василиса Яковлева
Отец ребёнка: Саломатин Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Саломатин Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Настасья Яковлева
Отец ребёнка: Саломатин Яков Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно