Саломатина Авросинья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина Авросинья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Василиса Яковлева

Отец ребёнка: Саломатин Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Саломатин Мартин Яковлев

Отец ребёнка: Саломатин Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Настасья Яковлева

Отец ребёнка: Саломатин Яков Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Яков Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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