Саломатин Ермолай Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Саломатин Тимофей Антонович
Мать: Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Аксинья Ермолаева
Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Акулина Ермолаева
Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Авдотья Ермолаева
Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1831