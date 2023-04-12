Саломатин Ермолай Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаломатин Ермолай Тимофеев

Саломатин Ермолай Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Саломатин Тимофей Антонович

Мать: Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Аксинья Ермолаева

Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Саломатин Борис Ермолаев

Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Акулина Ермолаева

Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Авдотья Ермолаева

Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломатина Авдотья Дмитриева

Смерть
1831
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close