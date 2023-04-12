Саломатина Авдотья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Аксинья Ермолаева
Отец ребёнка: Саломатин Ермолай Тимофеев
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Саломатин Ермолай Тимофеев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Акулина Ермолаева
Отец ребёнка: Саломатин Ермолай Тимофеев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Авдотья Ермолаева
Отец ребёнка: Саломатин Ермолай Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно