Саломатина Авдотья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина Авдотья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Аксинья Ермолаева

Отец ребёнка: Саломатин Ермолай Тимофеев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Саломатин Борис Ермолаев

Отец ребёнка: Саломатин Ермолай Тимофеев

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Акулина Ермолаева

Отец ребёнка: Саломатин Ермолай Тимофеев

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Авдотья Ермолаева

Отец ребёнка: Саломатин Ермолай Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Ермолай Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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