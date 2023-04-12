Саломатин Финоген Тимофеев
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Саломатин Тимофей Антонович
Мать: Аграфена Ивановна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1821
Сын: Саломатин Никита Тимофеев
Мать ребёнка: Саломатина Настасья Тимофеева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Саломатин Николай Финогенов
Мать ребёнка: Саломатина Настасья Тимофеева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мавра Финогенова
Мать ребёнка: Саломатина Настасья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно