Саломатин Финоген Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаломатин Финоген Тимофеев

Саломатин Финоген Тимофеев

Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Саломатин Тимофей Антонович

Мать: Аграфена Ивановна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1821

Сын: Саломатин Никита Тимофеев

Мать ребёнка: Саломатина Настасья Тимофеева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Саломатин Николай Финогенов

Мать ребёнка: Саломатина Настасья Тимофеева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мавра Финогенова

Мать ребёнка: Саломатина Настасья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломатина Настасья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close