Саломатина Настасья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина Настасья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Саломатин Никита Тимофеев

Отец ребёнка: Саломатин Финоген Тимофеев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Саломатин Николай Финогенов

Отец ребёнка: Саломатин Финоген Тимофеев

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мавра Финогенова

Отец ребёнка: Саломатин Финоген Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Финоген Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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