Саломатина Настасья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Саломатин Никита Тимофеев
Отец ребёнка: Саломатин Финоген Тимофеев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Саломатин Николай Финогенов
Отец ребёнка: Саломатин Финоген Тимофеев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мавра Финогенова
Отец ребёнка: Саломатин Финоген Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно