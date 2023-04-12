Саломатин Никита Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Саломатина Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Василиса Никитина
Мать ребёнка: Саломатина Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Саломатина Прасковья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно