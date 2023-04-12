Саломатин Никита Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатин Никита Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Саломатин Финоген Тимофеев

Мать: Саломатина Настасья Тимофеева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Саломатин Иван Никитин

Мать ребёнка: Саломатина Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Василиса Никитина

Мать ребёнка: Саломатина Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Саломатин Михаил Никитин

Мать ребёнка: Саломатина Прасковья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломатина Прасковья Федорова

Смерть
Неизвестно
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