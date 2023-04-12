Саломатина Прасковья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Саломатин Никита Тимофеев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Василиса Никитина
Отец ребёнка: Саломатин Никита Тимофеев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Саломатин Никита Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно