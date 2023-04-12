Саломатина Прасковья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина Прасковья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Саломатин Иван Никитин

Отец ребёнка: Саломатин Никита Тимофеев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Василиса Никитина

Отец ребёнка: Саломатин Никита Тимофеев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Саломатин Михаил Никитин

Отец ребёнка: Саломатин Никита Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Никита Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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