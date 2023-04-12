Наталья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Саломатин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Саломатин Тимофей Антонович
Отец ребёнка: Саломатин Антон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Саломатин Антон Иванович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Саломатин Емельян Антонов
Отец ребёнка: Саломатин Антон Иванович
д. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Саломатин Антон Иванович
д. Малая Ильинка
Смерть
1786