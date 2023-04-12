Наталья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Саломатин Илья Антонов

Отец ребёнка: Саломатин Антон Иванович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Саломатин Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Саломатин Антон Иванович

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Саломатин Антон Иванович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Саломатин Емельян Антонов

Отец ребёнка: Саломатин Антон Иванович

д. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Саломатин Агафон Антонов

Отец ребёнка: Саломатин Антон Иванович

д. Малая Ильинка
Смерть
1786
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