Саломатин Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Саломатин Иван Антипович
Мать: Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Саломатин Тимофей Антонович
Мать ребёнка: Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Матрена Антоновна
Мать ребёнка: Наталья Антоновна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Саломатин Емельян Антонов
Мать ребёнка: Наталья Антоновна
д. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Наталья Антоновна
д. Малая Ильинка
Смерть
1807