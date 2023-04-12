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Саломатин Антон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Саломатин Иван Антипович

Мать: Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Саломатин Илья Антонов

Мать ребёнка: Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Саломатин Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Матрена Антоновна

Мать ребёнка: Наталья Антоновна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Саломатин Емельян Антонов

Мать ребёнка: Наталья Антоновна

д. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Саломатин Агафон Антонов

Мать ребёнка: Наталья Антоновна

д. Малая Ильинка
Смерть
1807
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