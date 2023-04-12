Саломатин Емельян Антонов
Место рожденияд. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Саломатин Антон Иванович
Мать: Наталья Антоновна
д. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Прасковья Емельянова
Мать ребёнка: Саломатина Фекла Михайлова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Аксинья Емельянова
Мать ребёнка: Саломатина Фекла Михайлова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анастасия Емельянова
Мать ребёнка: Саломатина Фекла Михайлова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Саломатин Козьма Емельянов
Мать ребёнка: Саломатина Фекла Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно