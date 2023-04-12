Саломатин Емельян Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатин Емельян Антонов

Место рождения

д. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Саломатин Антон Иванович

Мать: Наталья Антоновна

д. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Прасковья Емельянова

Мать ребёнка: Саломатина Фекла Михайлова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Аксинья Емельянова

Мать ребёнка: Саломатина Фекла Михайлова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анастасия Емельянова

Мать ребёнка: Саломатина Фекла Михайлова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Саломатин Козьма Емельянов

Мать ребёнка: Саломатина Фекла Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломатина Фекла Михайлова

Смерть
Неизвестно
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