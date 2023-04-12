Саломатина Фекла Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаломатина Фекла Михайлова

Саломатина Фекла Михайлова

Место рождения

д. Ерохино

Дата рождения

1770

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ерохино
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Прасковья Емельянова

Отец ребёнка: Саломатин Емельян Антонов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Аксинья Емельянова

Отец ребёнка: Саломатин Емельян Антонов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анастасия Емельянова

Отец ребёнка: Саломатин Емельян Антонов

Рождение ребёнка
1797

Сын: Саломатин Козьма Емельянов

Отец ребёнка: Саломатин Емельян Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Емельян Антонов

Смерть
До 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close