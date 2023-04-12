Саломатина Фекла Михайлова
Место рожденияд. Ерохино
Дата рождения1770
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Прасковья Емельянова
Отец ребёнка: Саломатин Емельян Антонов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Аксинья Емельянова
Отец ребёнка: Саломатин Емельян Антонов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анастасия Емельянова
Отец ребёнка: Саломатин Емельян Антонов
Рождение ребёнка
1797
Сын: Саломатин Козьма Емельянов
Отец ребёнка: Саломатин Емельян Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850