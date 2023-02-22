Ларионов Козьма Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Ларионов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
07.06.1858
Мать ребёнка: Ларионова Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
26.07.1859
Дочь: Евдокия Козьмина
Мать ребёнка: Ларионова Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
29.01.1862
Дочь: Марфа Козьмина
Мать ребёнка: Ларионова Марья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно