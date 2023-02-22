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Ларионов Козьма Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Ларионов Иван Алексеев

Мать: Ларионова Ирина Максимова

Рождение ребёнка
07.06.1858

Сын: Ларионов Пётр Козьмин

Мать ребёнка: Ларионова Марья Тимофеева

Рождение ребёнка
26.07.1859

Дочь: Евдокия Козьмина

Мать ребёнка: Ларионова Марья Тимофеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.01.1862

Дочь: Марфа Козьмина

Мать ребёнка: Ларионова Марья Тимофеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Марья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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