Ларионова Ирина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Ларионов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Ларионов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Ларионов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Илларионов Василий Иванов
Отец ребёнка: Ларионов Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно