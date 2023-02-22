Ларионова Ирина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Ирина Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Ларионов Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1821

Сын: Ларионов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Ларионов Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ларионов Козьма Иванов

Отец ребёнка: Ларионов Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Илларионов Василий Иванов

Отец ребёнка: Ларионов Иван Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно
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