Ларионова Марья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1858
Отец ребёнка: Ларионов Козьма Иванов
Рождение ребёнка
26.07.1859
Дочь: Евдокия Козьмина
Отец ребёнка: Ларионов Козьма Иванов
Рождение ребёнка
29.01.1862
Дочь: Марфа Козьмина
Отец ребёнка: Ларионов Козьма Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно