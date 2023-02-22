Ларионова Марья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Марья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1858

Сын: Ларионов Пётр Козьмин

Отец ребёнка: Ларионов Козьма Иванов

Рождение ребёнка
26.07.1859

Дочь: Евдокия Козьмина

Отец ребёнка: Ларионов Козьма Иванов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.01.1862

Дочь: Марфа Козьмина

Отец ребёнка: Ларионов Козьма Иванов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Козьма Иванов

Смерть
Неизвестно
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