Ломтев Герасим
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ломтев Никита
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Ломтева Пелагея Афанасьевна
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гасилина (Ломтева) Александра
Мать ребёнка: Ломтева Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ломтёва) Анна
Мать ребёнка: Ломтева Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878
Дочь: Варнавская (Ломтёва) Татьяна
Мать ребёнка: Ломтева Пелагея Афанасьевна
Смерть
Неизвестно