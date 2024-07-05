Ломтев Герасим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ломтев Герасим

Место рождения

Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломтев Никита

Мать: ?

Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Ломтева Пелагея Афанасьевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гасилина (Ломтева) Александра

Мать ребёнка: Ломтева Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломтёва) Анна

Мать ребёнка: Ломтева Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878

Дочь: Варнавская (Ломтёва) Татьяна

Мать ребёнка: Ломтева Пелагея Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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