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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломтев Герасим

Отец ребёнка: Ломтев Никита

Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломтев Алексей

Отец ребёнка: Ломтев Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломтев Иван

Отец ребёнка: Ломтев Никита

Рождение ребёнка
Около 1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломтев Никита

Смерть
Неизвестно

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