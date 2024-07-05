?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломтев Герасим
Отец ребёнка: Ломтев Никита
Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломтев Алексей
Отец ребёнка: Ломтев Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломтев Иван
Отец ребёнка: Ломтев Никита
Рождение ребёнка
Около 1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ломтев Никита
Смерть
Неизвестно